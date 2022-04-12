إطلاق نسخة جديدة من «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة محمد صلاح

يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن، نسخة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة تطوعية من قائد منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح.

فى سياق قريب، أشاد المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة الإدمان بالأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 13 مسلسلا، وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى أجراها المرصد الإعلامى للصندوق، أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول أسبوع من رمضان 2022 التزمت بعدم الترويج للتعاطى.

وكشف المرصد الإعلامى للصندوق فى نتائجه خلال أول أسبوع من شهر رمضان عن وجود 198 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالى ما يقرب من 4 ساعات، منها 180 مشهد تدخين بإجمالى 3 ساعات و 40 دقيقة وبينما بلغت مشاهد تعاطى 18 مشهدا بإجمالى 20 دقيقة وذلك بواقع 26 مسلسلا خلال العام الحالى، ما يمثل نسبة 3.7% من إجمالى المساحة الزمنية التى شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطى 0.5%.

وأشارت البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، وأيضا التزام صناع الدراما للعام الثالث على التوالى بوجود تصنيف عمرى للأعمال الدرامية.

وأوضحت بيانات المرصد الإعلامى أن مسلسل انحراف احتل النسبة الأعلى فى مشاهد التعاطى وأغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية ومخدر الحشيش، وجاء مسلسلا بابلو والمشوار كأعلى مشاهد للتدخين.