طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالاستجابة لطلبات المواطنين، وبحث شكواهم، والانتقال لمكان المشكلة.

وقال اللواء أحمد السايس، إنه تلقى عدة شكاوى من عدد من المواطنين بقرى المركز،بانتشار البعوض والحشرات، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وعليه قامت وحدة الملاريا وناقلات الأمراض التابعة للإدارة الصحية بملوي، بعمل حملة ملاريا مكثفة لمكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض.

وقامت حملة من إدارة وحدة الملاريا وناقلات الأمراض بمنطقة الملكية البحرية والملكية القبلية بحى شرق مدينة ملوي، برئاسة المهندسة علا طه عبدالعزيز رئيس قسم المكافحة، باستخدام مدفع الضباب الحراري لمكافحة الذباب والناموس والحشرات، وذلك للقضاء على الباعوض والحشرات.