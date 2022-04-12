 استجابةً لشكوى المواطنين.. تكثيف حملات الملاريا لمكافحة الذباب والناموس بأحياء ملوي بالمنيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أبريل 2022 11:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

استجابةً لشكوى المواطنين.. تكثيف حملات الملاريا لمكافحة الذباب والناموس بأحياء ملوي بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:52 ص

طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالاستجابة لطلبات المواطنين، وبحث شكواهم، والانتقال لمكان المشكلة.

وقال اللواء أحمد السايس، إنه تلقى عدة شكاوى من عدد من المواطنين بقرى المركز،بانتشار البعوض والحشرات، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وعليه قامت وحدة الملاريا وناقلات الأمراض التابعة للإدارة الصحية بملوي، بعمل حملة ملاريا مكثفة لمكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض.

وقامت حملة من إدارة وحدة الملاريا وناقلات الأمراض بمنطقة الملكية البحرية والملكية القبلية بحى شرق مدينة ملوي، برئاسة المهندسة علا طه عبدالعزيز رئيس قسم المكافحة، باستخدام مدفع الضباب الحراري لمكافحة الذباب والناموس والحشرات، وذلك للقضاء على الباعوض والحشرات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك