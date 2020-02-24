رئيس أركان الجيش الجزائري: قادرون على اجتياز تداعيات التحولات الجيوسياسية العميقة في العالم

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة قدرة بلاده على اجتياز و"بنجاح" اختبار التكيف مع تداعيات التحولات الجيوسياسية العميقة التي يشهدها العالم اليوم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال زيارته التفقدية، اليوم الاثنين، لأحد مواقع قيادة قوات الدفاع الجوي.

وأوضح شنقريحة أن هذه التحولات الجيوسياسية العميقة وما يعرفه العالم من تحديات أمنية معقدة ليس في الحقيقة إلا بداية لتغيرات كبرى قادمة سيكون لها دون شك تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء.

وتابع قائلًا إن التغلب على هذه التحديات يتم عبر إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي من أجل "المضي قدما في تقوية وتثبيت الجزائر الجديدة".