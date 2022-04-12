وزير الزراعة اللبناني ينفي التوجه إلى رفع الدعم عن الطحين

نفى وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، التوجه إلى رفع الدعم عن الطحين، متوقعا أن يفتح مصرف لبنان اعتمادات للقمح اليوم الثلاثاء .

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، عن الحاج حسن قوله، في تصريحات إذاعية، إنه من "المفترض بعد الجهود التي بذلت، أن يفتح مصرف لبنان اعتمادات للقمح اليوم، لتدخل البواخر المحملة بالمادة على دفعات إلى مرفأ بيروت، ما سيعيد الأمور إلى طبيعتها تدريجيا".

ونفى أن يكون المصرف المركزي قد فتح الاعتمادات بموجب عقد دين ظرفي مع الحكومة، مشددا على أنه لا يريد أحد رفع الدعم عن الطحين على الأقل في المدى المنظور.

وكشف الحاج حسن، عن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الساعات المقبلة بجدول أعمال كبير ومكثّف، لافتاً إلى أن الجميع اليوم يشعرون بصعوبة ما وصلت إليه الأمور، وبالتالي اعتقد أننا مقبلون على مرحلة مختلفة لجهة نوعية التعاطي مع الأمور.