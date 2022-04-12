إدارة الرجاء ترفع معنويات لاعبيها قبل مواجهة الأهلي

قدم مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي دفعة معنوية للاعبيه قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما قرر الإفراج عن جزء من مستحقاتهم.

وذكر موقع لو 360 سبورت المغربي: "أفرج المكتب المسير للرجاء برئاسة أنيس محفوظ عن جزء من مستحقات اللاعبين وذلك بعد تجاوز فخ رجاء بني ملال في مسابقة كأس العرش، وقبل مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف التقرير: "توصل لاعبو الفريق الأخضر، أمس الإثنين بـ 20 ألف درهم كجزء من مستحقاتهم على أن يتوصلوا بالباقي في وقت لاحق".

وتابع الموقع: "تحاول إدارة الرجاء الرفع من معنويات اللاعبين في منعرج حاسم من الموسم الكروي، الذي ينافس فيه زملاء محسن متولي على ثلاث واجهات، دوري أبطال إفريقيا، كأس العرش، والبطولة الإحترافية".

وكان الرجاء فاز بصعوبة بالغة على رجاء بني ملال في ثمن نهائي كأس العرش، بعد اللجوء للركلات الترجيحية، على أن يواجه غريمه التقليدي الوداد في الدور ربع النهائي.

يُذكر أن الرجاء يحل ضيفًا على الأهلي السبت المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، على أن تُقام مباراة الإياب في الأسبوع التالي.