سنغافورة: تسجيل 4552 حالة جديدة وأربع وفيات بفيروس كورونا

ارتفع عدد حالات العدوى بكوفيد- 19 في سنغافورة إلى 4552 اليوم الثلاثاء، بما يقارب ضعف الحالات المسجلة أمس البالغ عددها 2568 حالة.

وتميل أعداد الحالات إلى الارتفاع في أيام الثلاثاء مقارنة بباقي أيام الأسبوع، حيث تعكس الزيادة في حالات العدوى بعد العطلة الأسبوعية، التي يحضر المزيد من الأشخاص مناسبات اجتماعية متنوعة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز".

وبلغ عدد الأشخاص الذي تم نقلهم إلى المستشفى 324، أقل من أمس الذي تم نقل 339 شخصا فيه إلى المستشفى.

وذكرت وزارة الصحة في تحديث عبر موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة بسبب كوفيد- 19.