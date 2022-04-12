ريال مدريد يسعى لتأمين تفوقه أمام تشيلسي المنتفض

أنشيلوتي يعوّل على تألق بنزيما.. والبلوز يبحث عن «ريمونتادا» للتاريخ

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، بمواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزي على ملعب سناتياجو برنابيو في التاسعة مساءً.

ريال مدريد يدخل المباراة الأولى اليوم، متفوقًا في الذهاب على خصمه الإنجليزي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب ستامفورد بريدج.

يدخل ريال مدريد مواجهة تشيلسي بأعصاب هادئة، حيث يلعب على ملعبه، العصي على الإنجليز، ووسط جماهيره، متفوقًا بثلاثية خارج الديار على البلوز، وفي ظل وجود كريم بنزيما قائد وهداف الفريق والذي يقدم موسمًا استثنائيا مع الميرنجي.

ويعيش بنزيما فترة استثنائية في مسيرته، حيث يكاد أن يصل إلى ذروة مستواه الفني والتهديفي مع ريال مدريد، وهو في عامه الرابع والثلاثين. وسجل المهاجم الفرنسي، هاتريك في مباراة ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان، قاد بها المرينجي إلى الدور ربع النهائي، ليدمر شباك إدواردو ميندي حارس تشيلسي بهاتريك آخر، في ستامفورد بريدج.

وسوف يحظى بنزيما ورفاقه بدعم جماهيري هائل على ملعبهم، حيث يأمل جمهور الملكي في دفع فريقه إلى نهائي دوري الأبطال، وتحقيق إنجاز كبير في موسم استثنائي بالجمع بين ثنائية الليجا ودوري الأبطال.

من ناحيته، سيلجأ أنشيلوتي للعب بتحفظ، لأن أي هدف مبكر للبلوز قد يعقد الأمور ويصعب مسألة التأهل التي هي أقرب للميرينجي حتى الآن.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي داني كارباخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا وناتشو، وفي الوسط لوكا مودريتش، كاسيميرو وتوني كروس، أمامهم الثلاثي فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما وفيديريكو فالفيردي.

على الجانب الآخر، لا يبدو تشيلسي في أفضل فتراته حاليا رغم فوزه السبت الماضي على ساوثهامبتون 6-0 في الدوري الإنجليزي.

ولا تزال النتيجة معلقة خاصة وأن ريال مدريد عانى خلال الأعوام الماضية من هزائم مفاجئة على ملعبه في أوروبا.

وسيعمل الريال على عدم تكرار مسلسل خسائره قي النسخ الماضية أمام أياكس والبايرن واليوفي وحتى شيريف الذي هزم الريال في عقر داره هذا العام. بالتالي وحتى رغم نبرة التشاؤم التي تحدث بها توماس توخيل عقب مباراة الذهاب، فإن فريقه لا يزال يملك حظوظا في التأهل.

من جانبه، أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، أن فريقه إذا كرر نفس الأداء في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، فإن ريال مدريد سيسحقه، مشددًا على ضعف حظوظ البلوز في العودة مرة أخرى والفوز على الملكي في ملعبه.

ويتوقع أن يلعب البلوز في مباراة اليوم بتشكيل مكون من إدوارد ميندي في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي أندرياس كريستنسن، تياجو سيلفا وأنطونيو روديجر، وفي الوسط يلعب ريس جيمس، نجولو كانتي، جورجينيو وماركوس ألونسو، أمامهم الثلاثي الهجومي ميسون ماونت، كاي هافيرتس وتيمو فيرنر.