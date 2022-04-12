سعد الدين الهلالي: الحد الأدنى لصلاة التراويح ركعتين

نفى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وجود دليل يثبت عدد ركعات التراويح التي كان يصليها النبي محمد، قائلًا إن «رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الحد الأدنى من صلاة التراويح ركعتين مثلما قال ابن تيمية وجلال الدين السيوطي، لافتًا إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على 23 ركعة.

وأشار إلى أن «الإمام مالك ذكر أن سيدنا عمر بن عبدالعزيز زاد عدد ركعات التراويح إلى 36 ركعة، ويستحيل مع مقامه الأخلاقي والديني أن يزيد بدون دليل»، موضحًا أن سيدنا عمر بن الخطاب، عندما جمع الناس على إمام واحد لصلاة التراويح، واستجابوا لدعوته في اليوم التالي، قال: «نعم البدعة هذه»، أي (بدعة حسنة).

وتابع: «التراويح صلاة نافلة، لو هناك أطباء وتجار وقتهم ضيق، فنحن نفتح المجال لهم، أقول لهم إنهم لو صلوا ركعتين في الليلة، فإن صلاة القيام يتم إجزاؤها ولهم الثواب»، مؤكدًا أن الله أمر عباده بالاجتهاد في العبادة، وكل حسب قدرته واستطاعته.