أسعار الجملة في ألمانيا تواصل الارتفاع بوتيرة قياسية

واصلت أسعار الجملة في ألمانيا ارتفاعها بسرعة قياسية خلال شهر مارس الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء أنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 6. 22%، وهي أعلى زيادة يتم تسجيلها منذ بدء الإحصاء في عام 1962.

ومقارنة بفبراير الماضي، ارتفعت أسعار الجملة في مارس بنسبة 9. 6%، وهو نمو قياسي أيضا.

وبحسب البيانات، تتضمن النتائج العواقب الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكان موعد المسح هو 5 مارس الماضي، أي بعد حوالي أسبوع ونصف من الغزو، ونتيجة للهجوم والعقوبات الشديدة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، ارتفعت أسعار العديد من مصادر الطاقة والمواد الخام بشكل حاد. وتسبب جائحة الكورونا في السابق في تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن البيع بالجملة هو أحد المستويات الاقتصادية العديدة في ألمانيا التي يتشكل عليها المستوى العام للأسعار. وإلى جانب ذلك، هناك أسعار البضائع الواردة إلى ألمانيا والأسعار التي يتقاضاها المصنعون لمنتجاتهم، وأسعار المنتجين.

وكلها تؤثر على أسعار المستهلك، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. ومعدل التضخم مرتفع للغاية حاليا في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو.