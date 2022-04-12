شاب يحلق شعر رأسه لدعم أطفال مستشفى السرطان في الأقصر

في لمحة انسانية، قام شاب ثلاثيني بحلق شعر رأسه، تضامنًًا مع الأطفال المرضى المحاربين لمرض السرطان بمستشفى الأورام بمدينة طيبة، شمال الأقصر.

وقال علي فايز، مقدم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، إنه قام بحلق شعر رأسه لدعم الأطفال الذين يتلقون جرعات العلاج الكيماوي داخل المستشفى، وكذلك دعمًا لباقي المرضى في المستشفى والذين يتلقون العلاج بصورة يومية داخل الأقسام المختلفة ويتساقط شعرهم خلال تلقي جرعات العلاج الكيماوي.

وأضاف فايز، أنه قضى بضعة ساعات مع الأطفال ووزع عليهم الألعاب والهدايا بمناسبة شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن زيارته لمستشفى أورام الأقصر هي الثالثة خلال 6 سنوات؛ حيث يحرص على زيارته ودعم المرضى ورسم الابتسامة على وجوههم.

وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفى في تقديم الخدمات الطبية بالمجان مشيرًا إلى أن مبادرته بحلق شعر رأسه هي أقل دعم وتضامن يمكن أن يقدمه لأطفال المستشفى.