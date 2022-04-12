خبراء: البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا تعرضت لهجمات سيبرانية جديدة من روسيا

قال باحثون بشركة الحماية من الفيروسات والأمن السيبراني "إي اس إي تي"، اليوم الثلاثاء، إن البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا تعرضت لهجمات سيبرانية جديدة من روسيا، موضحين أن المحاولات هدفت بصورة خاصة لإصابة محطات التحويل بالشلل.

واكتشفت الشركة والسلطات الأوكرانية بسبب ما وصفته الشركة "بالحدث السيبراني الذي يؤثر على مزود الطاقة في أوكرانيا" نسخة جديدة من برمجيات خبيثة تدعى "اندوستروير" استخدمتها جماعة ساندوورم للقرصنة عام 2016.

وقالت الشركة "نعتقد بثقة مرتفعة أن المهاجمين استخدموا نسخة جديدة من اندوستروير، الذي تم استخدامه عام 2016 لقطع الكهرباء عن أوكرانيا".



