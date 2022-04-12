حركة أمل اللبنانية: حريق وانفجار قوارير أوكسجين سبب انفجارمبنى بدلية بنعفول

أعلنت حركة أمل اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول قضاء صيدا بجنوب البلاد، سببه حريق نشب نتيجة احتكاك كهربائي، أدى إلى إنفجار قوارير للأوكسجين مخزّنة في المبنى.

وقالت الحركة، التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم، وقع انفجار في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول الجنوبية - قضاء صيدا، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية".

وأضافت: "في المعلومات الأولية، أنه نتيجةً لاحتكاك كهربائي، نشب حريق أدى إلى انفجار قوارير الأوكسجين المخزّنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة، فارتقى على أثره علي توفيق الرز، نجل رئيس البلدية توفيق الرز، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا".

ولم تصدر السلطات الأمنية حتى الآن أي بيان حول أسباب الانفجار.

وكان شخص لقي حتفه وأصيب سبعة آخرون جراء الانفجار، وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في محيط الانفجار ببلدة بنعفول.

وأدى الانفجار إلى تدمير مبنى بلدية بنعفول ومركز لكشافة الرسالة، وإصابة مبنى مجاور، وتتواصل جهود الدفاع المدني اللبناني للبحث عن ضحايا بين الأنقاض.