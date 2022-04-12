الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في أعمال العنف ضد النساء خلال العملية العسكرية الروسية

طالب مسؤولون في الأمم المتحدة بالتحقيق في أعمال العنف التي استهدفت النساء خلال العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، مطالبين بحماية الأطفال في هذا النزاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، بدعوة من الولايات المتّحدة وألبانيا، وفقا لما أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الثلاثاء.

من جانبها، قالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الاجتماع إن "هذه الحرب يجب أن تتوقف، الآن".

بدوره قال مانويل فونتين، مدير برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، وأطفال أوكرانيا لا يستطيعون الانتظار".. مضيفا أنه "من أصل 3.2 مليون طفل ظلوا وفق التقديرات في ديارهم، فإن ما يقرب من نصفهم معرضون لخطر عدم الحصول على ما يكفي من الطعام".

وأشار إلى أن الوضع أسوأ في مدن (ماريوبول وخيرسون) حيث أمضى الأطفال وعائلاتهم حتى اليوم أسابيع من دون مياه جارية أو خدمات صرف صحي أو إمدادات غذائية منتظمة أو رعاية طبية.