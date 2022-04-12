الإمارات الثانية عالميا والأولى إقليميا في خدمات البريد العاجل الدولي

حازت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا، والأولى إقليميا عن فئة الأداء المتميز في خدمات البريد العاجل الدولي لعام 2021 وذلك من بين الدول الـ 192 الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي خلال اجتماع جمعيته العامة بمدينة برن السويسرية.

وأعلنت "مجموعة بريد الإمارات" تحقيق هذا الإنجاز، من خلال التقرير الذي أصدره الاتحاد البريدي العالمي، المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل المنتدى الرئيسي للتعاون بين أهم ممثلي القطاع البريدي، ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الثلاثاء.

كما حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عن فئة أفضل أداء لخدمات البريد العاجل الدولي عقب السلفادور التي حققت المرتبة الأولى، وتفوقت على كل من فيتنام وأوكرانيا وقطر التي حلت بالمراكز الخمسة الأولى.

وجاء الإنجاز بعد تقييمٍ شمل دولة الإمارات والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد، وتضمن 16 مؤشرا من مؤشرات الأداء الأساسية، بما فيها نسبة الالتزام بمواعيد التوصيل ومؤشر أداء الالتزام بمواعيد الإرسال وجودة استجابة خدمة المتعاملين ومؤشر أداء الالتزام بمواعيد التصدير ومؤشر أداء الالتزام بمواعيد النقل، وغيرها.

وقالت الوكالة، إنه "تقديراً لجهود الدولة المتواصلة لتعزيز الابتكار في العمليات البريدية، وتلبية أعلى المعايير الدولية في التميز والجودة، نالت الإمارات المركز الثالث عالمياً عن فئة خدمة المتعاملين في خدمات البريد العاجل الدولي، وذلك خلال الجمعية العامة للاتحاد البريدي العالمي".

ومَنَح الاتحاد هذا المركز المتقدم في فئة خدمة المتعاملين لدولة الإمارات نظراً لتميز أدائها في عددٍ من المؤشرات، ومن أبرزها سرعة وفعالية الاستجابة لاستفسارات المتعاملين الواردة، ومواصلة الابتكار على صعيد الحلول والعمليات لضمان سعادة المتعاملين.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة بريد الإمارات": "يعكس تحقيق دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في خدمات البريد العاجل الدولي عن فئتي الأداء المتميز وخدمة المتعاملين ثقة المجتمع الدولي بالجهود المستمرة التي تقودها "مجموعة بريد الإمارات" لتطوير بنى تحتية وأنظمة بريدية ولوجستية متقدمة تلبيةً لمتطلبات سكان الدولة".