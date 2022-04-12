ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، إلى أكثر من 200 ألف، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع في اليوم السابق، وسط جهود الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأبلغت البلاد عن 210,755 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك 33 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 15 مليونًا و635 ألفًا و274 إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبحسب ما نشرته وكالة كوريا الجنوبية «يونهاب»، أبلغت الوكالة عن 171 حالة وفاة جديدة بـ«كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19 ألفًا و850 وفاة.

وبلغ عدد المرضى في حالات خطيرة 1,005 مرضى، بانخفاض 94 مريضا عن اليوم السابق.

وكانت حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية في انخفاض بعد أن بلغت ذروتها في منتصف مارس. وانخفضت الحالات الجديدة يوم الاثنين إلى 90,928 حالة، مسجلة أقل من 100 ألف حالة لأول مرة منذ 22 فبراير عندما أبلغت البلاد عن 99,562 حالة.

ومن المتوقع أن تعلن السلطات الصحية في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن «مخطط جديد لما بعد أوميكرون»، يهدف إلى رفع المزيد من قواعد التباعد الاجتماعي، والسماح للناس بالخروج بدون كمامات.

وأكدت كوريا الجنوبية اليوم أول حالة إصابة بالسلالة «أوميكرون إكس إل»، وهو نوع مؤتلف من سلالات «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت السلطات إن المريض المجهول الهوية، والذي حصل على جرعة معززة من لقاح كورونا وتأكدت إصابته بالسلالة «أوميكرون إكس إل» في 23 مارس، لا تظهر عليه أعراض مرضية معينة.

ونقلت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن منظمة الصحة العالمية، قولها إن حالة الإصابة الأولى بالسلالة «أوميكرون إكس إل» حدثت في بريطانيا في فبراير، وقفز عدد هذه الحالات منذ ذلك الحين إلى 66 حالة في بريطانيا.