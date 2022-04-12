صندوق النقد الدولي يوسع نطاق برنامج مساعداته لمولدوفا

يعتزم صندوق النقد الدولي توسيع نطاق برنامج مساعداته لمولدوفا التي تقع على حدود أوكرانيا.

وأعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن اليوم الثلاثاء أن من المنتظر رفع حزمة القروض الحالية بمقدار نحو 267 مليون دولار ليصل إجماليها إلى 815 مليون دولار.

وأوضح الصندوق أن الحرب في أوكرانيا لها تأثيرات كبيرة بالنسبة لاقتصاد مولدوفا، مشيرا إلى حدوث اضطرابات في العلاقات التجارية وارتفاع أسعار الطاقة، وقال إن النمو الاقتصادي سيركد في هذا العام.

ولا تزال زيادة برنامج المساعدات في حاجة إلى موافقة إدارة الصندوق بشكل رسمي.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، يعيش في مولدوفا أقل من ثلاثة ملايين نسمة، وكان إجمال الناتج المحلي للبلاد وصل مؤخرا إلى ما يقارب 12 مليار دولار.