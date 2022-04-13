 الولايات المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 80.5 مليون والوفيات تتجاوز 986 ألفا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 80.5 مليون والوفيات تتجاوز 986 ألفا

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك يوم 20 أبريل 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.
أشخاص يضعون كمامات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك يوم 20 أبريل 2020. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز.
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 11:49 م

استقرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وشهدت تغييرا ضئيلا عن الحصيلة المسجلة في نفس الوقت أمس عند 5ر80 مليون إصابة حتى الساعة 0346 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من المتوسط اليومي للزيادة الذي يقل عن 1ر0% المسجل خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة وهو 14ر9 مليون، بتغير بسيط عن أمس الاثنين.

وسجلت ولاية ماساشوستس زيادة بلغت 2ر0% في عدد الإصابات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 71ر1 مليون إصابة.

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