قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات "غيابيا " بتهمة الاتجار في المخدرات واستغلال نجل شقيقة الطفل فى نقل الحشيش.

كما قررت المحكمة إيداع الطفل نجل شقيقة إحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية ومتابعة حالته لقيام المتهم الأول باستغلاله في نقل المخدرات كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات وقدرها 3 كيلو و150 جرام حشيش.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مباحث محطة قطارات شبرا الخيمة تفيد ضبط طفل عمره 15 عامًا بحوزته حقيبة عثرا بها على كمية من طرب الحشيش قدرت بنحو 3 كيلو و150 جرام أثناء مرورها على جهاز التأمين ببوابة محطة شبرا الخيمة للقطارات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبمناقشة الطفل، أفاد بأن عمه أعطاه الحقيبة للمرور بها، وكان يقف في انتظاره خارج المحطة لمراقبته، وعندما القى القبض عليه هرب العم وتركه.

وبفحص كاميرات المحطة تبين وجود عم الطفل أثناء إعطائه الحقيبة خارج المحطة، وهرب بعد ذلك وتوصلت التحريات أن المتهم "العم" مقاول في منطقة مطروح، وأنه هارب من حكم جنائي بالحبس، وأنه يتاجر في المخدرات.

وأضافت التحريات أنه استغل سذاجة الطفل نجل شقيقة الذي يتولى رعايته عقب وفاة والده وأعطاه الحقيبة وبها المخدرات وطلب منه المرور من بوابة التفتيش من المحطة لاستقلال القطار وسوف يدخل وراءه في حالة عبوره ليستقلا القطار إلى محطة بنها، وهناك سوف يأخذ الحقيبة لتوصيلها إلى مكان آخر.

ونوهت المحكمة في أسباب حكمها بضرورة متابعة الأطفال من قبل الجهات المعنية والمختصة في من هم في كفالة ورعاية الغير حتى لا يتعرضوا للاستغلال من أنواعه كافة.