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أمريكان أيرلاينز ترفع توقعات إيراداتها للربع الأول

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 6:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 6:20 م

أعلنت شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز اليوم توقعاتها للربع الأول من العام الحالي حيث تتوقع تحقيق إيرادات تقل بنسبة 16% عن الربع الأول من 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في حين كانت تقديراتها السابقة تشير إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 17%.

وأشارت الشركة إلى أن الربع الأول سيسجل تشغيلا بمعدل 5ر59 مليار مقعد متاح لكل ميل طيران بانخفاض نسبته 7ر10% عن الربع الأول من 2019.

كما تتوقع الشركة وصول مستوى السيولة النقدية المتاحة لديها بنهاية الربع الأول إلى 5ر15 مليار دولار. وتتوقع الشركة تسجيل بنود خاصة صافية بنحو 160 مليون دولار قبل حساب الضرائب.

كانت الشركة الأمريكية قد أحالت أسطولها من الطائرات طراز أيرباص أيه 330 إلى التقاعد في عام 2020 نتيجة تراجع الطلب على السفر الجوي في ذروة تفشي جائحة كورونا.

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