اليونان تعتزم الدفع بخطط استكشافات الغاز لتأمين استقلال الطاقة

تعتزم اليونان استكشاف 5 حقول غاز محتملة تحت مياه البحر إلى الغرب من البر الرئيسي اليوناني وجنوب غربي جزيرة كريت العام المقبل، وفقا لما قاله رئيس الوزراء اليوناني كيركوس ميتسوتاكيس في أثينا اليوم الثلاثاء.

وقال ميتسوتاكيس إن هناك المزيد من حقول الغاز المحتملة في البر الرئيسي، مشيرا إلى أن المستهلكين اليونانيين يواجهون زيادة في أسعار الغاز نتيجة للحرب في أوكرانيا وكرد فعل إزاء الحرب .

وتستورد اليونان 40 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا ،وتسعى لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

وأضاف ميتسوتاكيس: "إذا استطعنا متابعة استغلال مواردنا من الطاقة،واكتشفنا مع قليل من الحظ حقول غاز بها إمدادات، يمكننا أن نجعل أنفسنا أقل اعتمادا (على الآخرين )في مجال الطاقة".

وتابع أن اليونان تهدف أيضا إلى أن تكون مركزا لتخزين الغاز ونقله إلى أوروبا.

يشار إلى أنه تم تحديد حقول الغاز المحتملة بالفعل. وتم تكليف شركتي الطاقة، توتال الفرنسية وإكسون التي مقرها الولايات المتحدة، بالقيام بالاكتشافات في عام 2019. وحصلت شركة هيلينيك بتروليوم اليونانية أيضا على تراخيص استكشاف.

ودقت المنظمات البيئية ناقوس الخطر بشأن الخطط، مشيرة إلى أنها تتعلق بمقاصد سياحية شهيرة وموائل مهمة للسلاحف و الدلافين والفقمات.