يوروبول تُطلق عملية تستهدف الروس الخاضعين للعقوبات بسبب أوكرانيا

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أطلقت هيئة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي (يوروبول) عملية تستهدف أصول الأفراد والشركات الذين فُرضت عليهم عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأطلقت يوروبول، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، "عملية أوسكار" بالاشتراك مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسلطة القضائية "يوروجست" ووكالة حماية الحدود "فرونتكس".

وستساعد العملية في التحقيقات المالية في الأصول ودعم التحقيقات الجنائية التي تجريها دول الاتحاد الأوروبي عندما يتم التحايل على العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقالت يوروبول إن العملية أوسكار ستستمر لمدة عام على الأقل وتشمل عددا من التحقيقات المنفصلة.

وستدعم يوروبول في المقام الأول تبادل المعلومات بين الشركاء لتحديد الروابط الدولية والجماعات الإجرامية والمشتبه بهم. وقالت الوكالة في بيان إنها تريد أيضا تقديم الخبرة والمساعدة المالية للسلطات الوطنية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عددا من العقوبات على الأفراد والشركات بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وفي الآونة الأخيرة، وكجزء من الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، قرر الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم الروسي إلى دول التكتل اعتبارا من 10 أغسطس.