برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة في الصومال

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قالت ممثلة لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال، اليوم الثلاثاء، عبر رابط فيديو، إن البلاد تواجه مجاعة، حيث من المقرر أن يحتاج ستة ملايين شخص دعما غذائيا في المستقبل القريب.

وأشارت لارا فوسي، لدى حديثها في إحاطة للأمم المتحدة إلى استمرار الجفاف لما بعد وقت البداية المعتادة لموسم الأمطار.

وذكرت أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون المساعدات الغذائية قد تضاعف منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي ليس لديه الموارد الكافية لمساعدتهم جميعا، حيث لم يتم تغطية سوى 4% من التبرعات المطلوبة للعملية الصومالية.

وأضافت فوسي: "نأخذ من الجوعي، لإطعام من يموتون جوعا".

ويكافح برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية لـ 5ر2 مليون شخص، لكن ينقصه حاليا حوالي 140 مليون يورو (152 مليون دولار).

وقال إتيان بيترشميت ممثل منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في الصومال، إن برنامج الأغذية العالمي يشهد حاليا تحويل الحكومات المتبرعة أولويتها إلى أوكرانيا.