خبير عسكري ألماني يتوقع هجوما روسيا كبيرا على شرق أوكرانيا عقب عيد القيامة

توقع الخبير العسكري الألماني كارلو ماسالا، هجوما روسيا كبيرا في شرق أوكرانيا عقب عيد القيامة.

وقال أستاذ السياسة في جامعة الجيش الألماني في ميونخ في المدونة الصوتية لمجلة "شتيرن"، اليوم الثلاثاء، إن تعزيز وإعادة تجميع القوات الروسية سيكتمل قريبا، مضيفا أن بدء الهجوم يعتمد على عوامل كثيرة، بما في ذلك الطقس.

وأضاف ماسالا: "إذن فإن موعد بدء هذا الهجوم الكبير مسألة سياسية، لكنني لا أعتقد أنه سوف يستغرق أكثر من أسبوع"، وفي المقابل، لا يتوقع الخبير أن تحقق القوات الروسية نجاحا سريعا.

وذكر ماسالا، أن القيادة الروسية تهدف بالتأكيد إلى تحقيق النصر في 9 مايو، ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية، قائلا: "لكن هذا لا يبدو واقعيا للغاية".