الحلقة 11 من الاختيار 3: الجيش يحبط مخطط الإخوان ويمنع تملك أراضي سيناء لغير المصريين

في الحلقة 11 من «الاختيار 3: القرار»، يحاول أعضاء جماعة الأخوان وعدد من عناصر الجماعات الإرهابية شراء عدد من الأراضي بحدود سيناء، وذلك لتنفيذ خططهم بتقسيم البلاد.



وتصدر وزارة الدفاع والقوات المسلحة قرارا يمنع تملك وبيع وشراء الأراضي بسيناء لغير المصريين، وذلك بعد وصول عدة تقارير من المخابرات الحربية تفيد بمحاولة عدد من غير المصريين شراء أراضي على الحدود بسيناء، كما حاول عدد منهم شراء الأراضي ببطاقات مزورة.



«الاختيار 3: القرار» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وعبد العزيز مخيون.