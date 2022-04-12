 اليابان تجمد أصول 398 روسيا بينهم ابنتا بوتين - بوابة الشروق
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اليابان تجمد أصول 398 روسيا بينهم ابنتا بوتين

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 9:11 ص

فرضت اليابان مزيدا من العقوبات على روسيا، وجمدت أصول 398 فردا روسيا اليوم الثلاثاء.

ووافق مجلس الوزراء الياباني على هذه الخطوة وتشمل فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الجمعة أن اليابان تعتزم خفض وارداتها من الفحم الروسي بهدف وقفها بالكامل في نهاية المطاف وفرض مزيد من العقوبات.

وقال كيشيدا إن طوكيو تجري مشاورات وثيقة مع شركاء مجموعة السبع لتحديد المزيد من العقوبات على روسيا، مشيرا إلى تقارير عن فظائع روسية في أوكرانيا ووصفها بأنها "جرائم حرب" للمرة الأولى.

وتتألف مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من كل من اليابان والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا.

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