 استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم - بوابة الشروق
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استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم

كتبت- يارا صابر:
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 10:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 10:09 م

أعلنت محافظة الجيزة، مواصله أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقامت المحاقظة، من خلال مديرية الطرق باستكمال أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة وجاري استكمال الأعمال.

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