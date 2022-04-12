استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم

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أعلنت محافظة الجيزة، مواصله أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وقامت المحاقظة، من خلال مديرية الطرق باستكمال أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة وجاري استكمال الأعمال.