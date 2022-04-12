المنيا: توقيع الكشف الطبي على 700 مواطن خلال قافلة طبية بدمشاو هاشم

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الجهود بالتنسيق مع الصحة لعمل قوافل طبية بجميع التخصصات لتوقيع الكشف على المواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة صحية كريمة للمواطنين.

وأعلن الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، أنه تابع أهم الأعمال التي قامت بها الوحدة المحلية لصفط الخمار.

أفاد بأنه تم توقيع الكشف الطبى على ٧٠٠ مواطن بقرية دمشا وهاشم خلال قافلة طبية بالتنسيق مع الصحة.

وأضاف حلمي، أنه تم شد أسلاك بطريق سرى باشا حتى الحدود مع ابوقرقاص تمهيدا لإنارة الطريق للحفاظ على سلامة المواطنين وتسيير حركتهم ليلا.

وفي سياق متصل، واصل قسم البيئة بالقرية أعمال النظافة اليومية برفع ٢٠ طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع؛ لتوفير بيئة صحية للمواطنين جاء ذلك بحضور محمد سميح رئيس القرية، وتحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس مدينة المنيا والمشرف العام على القرية.