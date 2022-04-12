شركة السكك الحديدية الروسية ترفض اعتبارها متخلفة عن سداد ديونها

نفت شركة السكك الحديدية الروسية أنها متخلفة عن سداد ديونها، قائلة إنها نفذت كافة التزاماتها ولكن الأموال لم تصل إلى الدائنين لأن المؤسسات الوسيطة منعت وصول الأموال إلى الدائنين.

وكانت الشركة المملوكة للدولة والتي تعرضت للعقوبات الدولية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد تخلفت عن سداد أقساط أربعة طروحات سندات منذ بداية الحرب، في ظل العقوبات المفروضة على تعاملات البنوك الروسية مع البنوك الخارجية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأصدرت لجنة تحديد مشتقات الائتمان المعنية بإدارة مبادلات الديون المتعثرة، أمس، قرارا باعتبار شركة السكك الحديدية الروسية متخلفة عن سداد ديونها بعد عدم سداد أقساط سندات مستحقة في الشهر الماضي وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار بشأن مؤسسة روسية منذ فرض العقوبات الدولية على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

وقالت اللجنة إنه تم اعتبار الشركة الروسية متخلفة عن سداد التزاماتها بعد أن فشلت في سداد قيمة كوبون مستحق السداد يوم 14 مارس الماضي خلال فترة السماح المقررة وهي 10 أيام.

وفي بيان اليوم قالت الشركة الروسية إنها سددت الأقساط في موعدها، لكن بسبب العقوبات لم تصل الأموال إلى حسابات الدائنين.

وأضافت أنها قدمت طلبا إلى هيئة العقوبات المالية البريطانية لكي تسمح لها بخدمة ديونها وأن سداد التزاماتها تجاه دائنيها "يظل أولوية".