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انفنيون الألمانية تعتزم توسيع نطاق إنتاج الرقائق الخاصة بصناعة السيارات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 5:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 5:21 م

تعتزم شركة انفنيون الألمانية توسيع نطاق إنتاج الرقائق الخاصة بصناعة السيارات وذكرت الشركة أنها ستوسع مصنعها في اندونيسيا لهذا الغرض.

وأوضحت الشركة اليوم الثلاثاء أنها ستضاعف مساحة الإنتاج من خلال الاستحواذ على مباني مصنع مجاور لإنتاج أشباه الموصلات في منطقة بانتام، مشيرة إلى أن من المنتظر أن يبدأ الإنتاج في 2024.

وتحدث عضو مجلس الإدارة المختص بقسم السيارات، توماس كاوفمان، عن تزايد الحاجة إلى أشباه الموصلات لصناعة السيارات، وقال إنه من خلال شراء هذه المباني " يمكن توسيع الطاقات الإنتاجية بصورة أسرع من إنشاء مصنع جديد في مرج أخضر".

وفي سياق متصل، قال مدير الإنتاج، الكسندر جورسكي:" نحن نستثمر لإتاحة المزيد من النمو الهيكلي وزيادة مرونة سلاسل التوريد الخاصة بنا".


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