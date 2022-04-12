بوتين: العقوبات الغربية على روسيا لن تنجح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العقوبات التي عول عليها الغرب لم تنجح، مؤكدًا أن الشركات الصناعية والاقتصادية تعمل بشكل جيد في موسكو.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مساء الثلاثاء، أن «الاقتصاد الروسي والمنظومة المالية الروسية تقف على قدمها وتعمل بشكل مهني»، مشيرًا إلى أنها «سوف تؤتي نتائجها في القريب العاجل».

وأشار إلى أن «موسكو تدرك المخاطر في المجالات اللوجستية وغيرها»، قائلًا إن «اقتصاد روسيا يعمل بشكل مستقر وفعال، فضلًا عن أن سعر صرف الدولار عاد إلى المعايير التي كان عليها، قبل العملية العسكرية في أوكرانيا».

ولفت إلى أن «أعداء روسيا سوف يعملون بكل جهدهم لجعل الأوضاع أسوأ بالنسبة لموسكو»، موضحًا أن «العقوبات لن تؤثر على روسيا، باستثناء العملية اللوجستية الخاصة بالدخول إلى المرافئ والمطارات وتوصيل الأسمدة».

وذكر أن الجانب الغربي يعتقد بأن القطاع الروسي والبيلاروسي في صناعة الأسمدة سيتأثر بعدم شراء الدول الغربية لها، لافتًا إلى أن «الدول الصديقة لموسكو ومينسك مهتمة بالحصول على الأسمدة، لأن بدونها لا يمكن أن تكون هناك زراعة مثمرة، أو منظومة غذائية في الأسواق العالمية».