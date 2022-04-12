الأردن: انخفاض الدين الحكومي بحوالي 244 مليون دينار في يناير الماضي

أعلنت وزارة المالية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن رصيد الدين الحكومي انخفض خلال شهر يناير الماضي بمبلغ 244 مليون دينار جراء قيام الحكومة بإطفاء سندات محلية بقيمة 311 مليون دينار.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "رصيد الدين الحكومي شهد انخفاضاً بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية عام 2021 بمبلغ 244 مليون دينار ليصل الى حوالي 28 مليارا و519 مليون دينار ما نسبته 3ر88% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر يناير من العام الحالي.

وأضافت أن الانخفاض يرجع إلى قيام الحكومة بتسديد سندات وأذونات خزينة مستحقة بمبلغ 311 مليون دينار مقابل إصدارات جديدة بمبلغ 175 مليون دينار، ما أدى الى تراجع الدين الداخلي بمبلغ 136 مليون دينار حيث يشكل ذلك ضخ للسيولة في السوق المحلية، وكذلك قامت شركة الكهرباء الوطنية بتسديد المبالغ المستحقة عليها وانخفاض التسهيلات البنكية للشركة ولسلطة المياه بمبلغ اجمالي 40 مليون دينار.

وأشارت إلى انخفاض الدين الخارجي بمبلغ 68 مليون دينار نتيجة قيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الدولار.