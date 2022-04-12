يحرص عبدالرحمن طالب الشهادة الإعدادية الأزهرية على تنظيم وقته جيدا بشهر رمضان إذ تقع على عاتقه فى سنه الصغير إمامة المصلين بـ3 من المساجد ليقف مصليا باعثا بصوته الشجى روح الخشوع والطمأنينة فى قلوب مصلى صلوات التراويح بالليالى الرمضانية ولتكون تلك الأيام وتلك المساجد التى تتردد فيها تلاوات عبدالرحمن شاهدة على رحلة من الحب والتعلق لعبدالرحمن بكتاب الله الذى أصر أن يتقن تلاوته للتغنى به على الأسماع.

ويحكى عبدالرحمن ناصر لـ«الشروق» عن بداية علاقته بتجويد القرآن فيقول إن الصدفة أجبرته منذ سنتين لرفع الأذان بمسجد منطقته لعدم وجود مأذنين وليثير صوته الطفولى الحاد سخط الكثيرين ما عرضه للتوبيخ والمنع من الأذان.

ويضيف عبدالرحمن إنه بدلا من أن ينفر عن المساجد أو يصيبه الإحباط قرر أن يجعل من ذلك الموقف حافزا لتحسين صوته ليجعله فى خدمة كتاب الله يوما ما.

وأمضى عبدالرحمن حسب قوله نحو 4 أشهر يتعلم فيها بمفرده من أصوات مأذنين مشاهير محاولا تقليد طبقات أصواتهم ولتأتى الصدفة مرة أخرى فيطلب منه رفع الأذان بنفس المسجد لعدم وجود مأذنين ولكن فى تلك المرة امتلأ المسجد بالمصلين الراغبين بالاستزادة من الصوت الذى رفع الأذان وأصاب الجميع الذهول.

ويقول عبدالرحمن إنه بدأ يتلقى كثيرا من النصائح بتعلم التجويد لما فيه من إعطاء التلاوة حقها وجعل القراءة مفهومة وواضحة للمصلين، ليذهب عبدالرحمن لشيخين مرموقين فى مجال التجويد، وكان على قدر ثقة شيخيه فأتقن التجويد فى عام ونصف رغم صعوبة تعلمه لما فيه من كثرة التفاصيل وحاجته لكثير من التطبيق والتمرس.

ويقول عبدالرحمن إنه بجانب حبه للتلاوة والتجويد كان متأثرا بحبه للدعوة وتعليم الناس الدين فاستشار شيخه لتعلم أساليب الخطابة والتى لم يحتج وقتا للتمرس فيها رغم ما فيها من صعوبة حفظ النص ولغة الجسد المصاحبة له والتغلب على رهبة الأعداد الغفيرة فى صلاة الجمعة.

ويقول عبدالرحمن إنه لم تنتبه أى رهبة فى أول خطبة يخطبها على جموع المصلين وكان ذلك منذ شهرين بل حرص على سرد النص الذى معه بإتقان وبصوت يجذب من يسمعه وكان ذلك جليا فى ردة فعل المصلين الذين بادروه بالمدح والثناء بعد انقضاء الصلاة ليستمر خطيبا بجانب حرصه على الإمامة.

وعن تنظيمه الوقت بين الدراسة والإمامة يقول عبدالرحمن إن دراسته لم تعقه أبدا عن الإمامة حتى كان يستأذن مدرسيه فى مراكز الدروس الخاصة للنزول إلى المسجد فى كل فرض ولما كان يملكه من حس الإقناع كان المدرس حسب قوله يجلب سائر التلاميذ معه ليذهبوا جميعا للمسجد.