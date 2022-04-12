مسؤولة أممية تحذر من خطر استغلال وسوء معاملة النساء خلال الحرب في أوكرانيا

حذرت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث، من خطر استغلال وسوء معاملة النساء والفتيات خلال الحرب في أوكرانيا، وذلك في أعقاب تقارير عن الاغتصاب والعنف الجنسي وشهادات حيّة على أوضاع النساء والأطفال في أوكرانيا والدول المهاجرة.

وطالبت بحّوث في إحاطتها أمام مجلس الأمن، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، بحماية صحة وكرامة المرأة خلال فترة الحرب في أوكرانيا، وفق أجندة "صون السلام والأمن في أوكرانيا" التي اعتمدها مجلس الأمن بناء على دعوة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد وأخرين.

ونبهت المسؤولة الأممية إلى الصدمة التي تعاني منها النساء اللاتي تركن منازلهن ليلا وانفصلن عن أسرهن، والخوف الدائم على المستقبل، قائلة: "هذه الصدمة تخاطر بتدمير جيل، يجب أن نواصل تقديم الدعم، ولكن الأهم من ذلك يجب مواصلة جميع الجهود للنهوض بالسلام".

ودعت جميع الدول إلى زيادة جهودها لمحاربة الاتجار، مضيفة: "يجب أن تكون الاستجابة التي تراعي الفوارق بين الجنسين والتي تركّز على الناجين في صميم الأعمال الإنسانية"، مطالبة مجلس الأمن بمواصلة استخدام كل المنصات من أجل تحقيق السلام، مشددة على أهمية أن تكون المرأة جزءا من الحل.

وقالت بحوث: "نعلم من التجربة أن مشاركة المرأة تجعل الاستجابة والتعافي أكثر فاعلية واستدامة، والمنظمات النسائية مؤهلة بشكل فريد لمساعدة ليس فقط النساء ولكن أيضا الفئات المهمشة والضعيفة الأخرى".

وحثت بحّوث مجلس الأمن على ضمان المشاركة ذات المغزى للنساء والفتيات في جميع العمليات المتعلقة بصنع القرار والسلام والدبلوماسية والعمل الإنساني.

وكان مجلس الأمن تبنى 10 قرارات تدعو إلى مشاركة ذات مغزى للنساء في أي قرارات أو مفاوضات متعلقة بالسلم والأمن.