كفر الشيخ تشهد سقوط أمطار غزيرة وتوقف رحلات الصيد

شهدت محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بهبوب رياح شديدة على قرى ومراكز المحافظة المختلفة؛ ونتج عنها تكوين برك وبحيرات.

وبدورهم، أشرف مسئولو الوحدات المحلية، على رفع مياه الأمطار من البرك والتجمعات المائية بسيارات الوحدات المحلية، إلى شبكات الصرف الصحي المختلفة؛ لتسهيل حركة المرور بالشوارع والطرق.

وشهدت المحافظة، توقف رحلات الصيد؛ نتيجة أجواء الطقس السيئ، وهبوب رياح شديدة، تسببت في ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية.

ومن جانبه، قال أحمد نصار نقيب الصيادين بالمحافظة، إن رحلات الصيد متوقفة جزئيا من قبل الصيادين؛ نتيجة حالة الطقس وتساقط أمطار غزيرة على بحيرة البرلس ومناطق الصيادين، وهو ما نتج عنه ارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، وهو ما يسجل خطورة على حركة السفن ومراكب الصيد.

وأضاف أن ميناء الصيد يعمل بشكل طبيعي؛ لعدم صدور قرار غلق رسمي له.

وبدوره، قاد سليم محمد أبو شريف رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار ليلا في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه.

ووجه برفع درجة الاستعداد؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مع ضرورة المتابعة والتواجد الميداني، واستمرار عمليات رفع شفط وسحب المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي وضخ المياه، مع استعداد سيارات شفط وسحب المياه لسحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار المرتقبة أولا بأول.