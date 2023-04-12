الجيش التشيكي يجري تدريبا على التجنيد المحتمل للمدنيين حال اندلاع حرب

جري الجيش التشيكي تدريبا على تجنيد محتمل للمدنيين حال اندلاع حرب.

وتقول هيئة الأركان العامة إن التدريبات، التي من المتوقع أن تجرى في آن واحد، في جميع مناطق البلاد، في 18 مايو المقبل، ليست خارجة عن المألوف وهو من الممارسات الروتينية، التي تجرى للعام التاسع على التوالي، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.

وكان جنود أوكرانيون قد وصلوا العام الماضي لإجراء تدريبات في منطقة "ليبافا" العسكرية، في "مورافيا الوسطى" في التشيك.

يذكر أن البرلمان التشيكي قد وافق العام الماضي على مشروع قانون، يسمح بتدريب جنود أوكرانيين، في التشيك بالإضافة إلى السماح للجنود التشيك بتدريب أوكرانيين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.