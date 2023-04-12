وزير إندونيسي يطالب المسافرين في عيد الفطر بشراء تذاكر العبارات مقدما

قال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، إن المسافرين خلال عيد الفطر، الذين يعتزمون استخدام النقل البحري، لا بد أن يشتروا تذاكر العبارات لدعم وسائل الراحة للعبور وسلاسته، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا".

وأشار أثناء مراجعة الاستعدادات لفترة التنقلات في عيد الفطر في ميناء ميراك اليوم الثلاثاء: "نتوقع أن يشتري المسافرون التذاكر قبل المغادرة بكثير، أو (على الأقل) قبل يوم".

وقررت الحكومة منح المواطنين إجازة متواصلة من 19 إلى 25 أبريل 2023.

وأوضح الوزير: "أعتقد أن شراء (التذاكر) مقدما سيتلافى بالتأكيد الاختناقات المرورية والازدحام الشديد في الطرق المؤدية إلى منطقة الميناء".