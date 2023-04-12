طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم، بالرد على مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الإنترنت، وتردد أنه يُظهر قطع رأس أسير حرب أوكراني.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو تم نشره اليوم الأربعاء: "إنه مقطع فيديو لروسيا كما هي.. لم يكن حادثا ولا واقعة منفردة".

وأضاف أن أحدا لن يفهم ما حدث إذا لم يرد قادة الدولة على مقطع الفيديو، مؤكدا أنه "يجب اتخاذ إجراء الآن!".

وفي الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أن الأوكرانيين يجب عليهم أن يركزوا على الجبهة وعلى طرد المحتلين من البلاد. وأضاف أن المهام الرئيسية الآن هي "سحق المحتل وإصدار أحكام بحق القتلة ومحاكمة الاشرار".

وجاءت تعليقات زيلينسكي بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، يظهر على ما يبدو قطع رأس لأسير حرب أوكراني على يد جندي روسي.

وتقوم الاستخبارات الأوكرانية حاليا بالتحقيق بشأن الفيديو. وقال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني: "سنجد هؤلاء المتوحشين.. إذا لزم الأمر، سنجدهم أينما كانوا: تحت الأرض أو من القبر".