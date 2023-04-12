محافظ مطروح: معدلات تنفيذ سريعة لحل مشكلة الصرف الزراعي بسيوة

تفقد محافظ مطروح اليوم الأربعاء، المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الزراعي بمنطقة انطفير بسيوة، لتوصيل المياه إلى القناة الناقلة لمياه الصرف الزراعي، لمسافة 38 كم شرق سيوة، للقضاء نهائيا على ارتفاع منسوب وملوحة مياه الصرف الزراعي بالواحة، ومعاناة الأهالي والمزارعين بسيوة منذ التسعينات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمشروعات التنموية بواحة سيوة، حيث أكد أن معدلات التنفيذ سريعة لحل مشكلة الصرف الزراعي بالواحة، يجري الإسراع في تشغيل المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الزراعي بمنطقة انطفير، واستهداف ري وزراعة الأراضي على جانبي القناة الناقلة لمياه الصرف الزراعي، بمساحة نحو 100 ألف فدان.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال حفر مجرى القناة الناقلة بطول 38 كم، بمتوسط عمق حوالى 15 مترًا، مشيدًا بجهود الإسراع في تنفيذ القناة الناقلة وما تم بنسبة تنفيذ عالية.