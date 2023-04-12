الصين تستعد لمزيد من انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيف

تتوقع الصين، تكرار انقطاع الكهرباء في بعض المناطق خلال فترات الذروة هذا الصيف، في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المتحدث باسم إدارة الطاقة الوطنية ليانج شانجشين القول اليوم الأربعاء إنه من المرجح أن يصل أقصى حمل للكهرباء 1360 جيجا وات هذا الصيف، مما سوف يؤدي لحدوث انقطاعات في بعض المناطق.

وكان حمل الذروة، قد ارتفع العام الماضي بنسبة 20% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1290 جيجا وات، بعدما أدت موجة الحر لزيادة استخدام أجهزة المكيفات، في ظل جفاف خزانات الطاقة الكهرومائية.

وكانت هذه أحدث سلسلة من انقطاعات الكهرباء التي تؤثر على الاقتصاد، وتعاملت بكين مع ذلك من خلال الدفع لبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم.

وقالت الإدارة، في بيان منفصل، إنها تتوقع أن تولد المنشآت 160 جيجا وات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية هذا العام.

وتبرز هذه الاستثمارات أهمية الحفاظ على إمدادات طاقة آمنة ويعتمد عليها في الصين؛ لدفع التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.