وكالة شئون المسجد النبوي تكثف جهودها بالتزامن مع هطول الأمطار على المدينة المنورة

كثفت وكالة شئون المسجد النبوي جهودها ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية استعدادًا هطول الأمطار حفاظًا على سلامة زائري المسجد النبوي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوكالة عملت على تكثيف جهودها من خلال خطة الطوارئ أثناء هطول الأمطار والمتابعة المستمرة لحالة الطقس، كما تعمل على رفع السجاد في جميع المواقع المكشوفة في المسجد النبوي ويتم توزيع المظلات على الزوار والمصلين، إضافة إلى توزيع المعدات في مداخل الساحات والسطح وتوزيع العمالة على جميع المواقع في المسجد النبوي ، كما يتم مع نزول الأمطار سحب المياه من المداخل الرئيسية في جميع المواقع بالمعدات اليدوية لسلامة الزوار والمصلين و تأمين الممرات لهم.

ويبلغ عدد المعدات المستخدمة 100 معدّة، وأكثر من 3000 كادر بشري، فيما يبلغ عدد الأدوات اليدوية 600 أداة.

وفي السياق، رصدت وكالة "واس" الجهود التي يبذلها أفراد القطاعات الأمنية لتنظيم الحشود في المسجد النبوي، وعبر 100 باب للمسجد النبوي، وتنفيذ الخطط والبرامج التي تدعم انسيابية حركة المشاة, والمحافظة على الحالة الأمنية على مدار الساعة، والتي شكلت إحدى أبرز أشكال العناية بضيوف الرحمن ورعايتهم.

ورصدت "واس" مشاهد من الأعمال التي يبذلها أفراد قوة أمن المسجد النبوي، والقوة الخاصة لأمن الحج والعمرة في مساندة جهود الجهات الخدمية الإرشادية والجمعيات التطوعية لخدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العشر الأواخر من رمضان ومواكبة كثافة أعداد المصلين والزائرين، حيث يباشر أفراد الأمن أعمال الرقابة والحراسة وتنظيم الدخول والخروج والإشراف على تنظيم الدخول والزيارة في الروضة والمواجهة الشريفة في المواعيد المحددة، والمحافظة على أجواء السكينة في أرجاء المسجد والتوعية بمنع المظاهر والسلوكيات الخاطئة.