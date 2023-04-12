اتحاد الكرة يستقر على خليفة فينجادا

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استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على اسم المدير الفني الجديد للجبلاية في الفترة المقبلة ليخلف البرتغالي نيلو فينجادا.

واتجه اتحاد الكرة للتعاقد مع مدرب وطني لتولي الإدارة الفنية للاتحاد بعد الاستقرار على غلق ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وبات هاني رمزي، نجم منتخب مصر السابق، مرشحا بقوة لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، ضمن خطة تطوير الكرة المصرية التي ينتهجها الاتحاد في الفترة الأخيرة لتصحيح المسار.

وكان قد أعلن اتحاد الكرة بشهر أبريل من العام الماضي، توجيه الشكر للبرتغالي فينجادا على شغله منصب المدير الفني لاتحاد الكرة بالفترة الماضية، في أعقاب رحيل مواطنه كارلوس كيروش عن القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول بعد خيبة خسارة نهائي أمم إفريقيا وفشل التأهل لمونديال قطر.