محافظ جنوب سيناء يصدق على نتيجة مسابقة حفظ القرآن الكريم



أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة المسابقة السنوية التي تطلقها المديرية بالتعاون مع المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، مسابقة "حفظ القرآن الكريم".

وتتضمن المسابقة 3 محاور، وهم (القرآن الكريم كاملًا، نصف القرآن، 10 أجزاء، 7 أجزاء)، وفاز في مسابقة القرآن الكريم كاملًا 5 هم (ياسر حافظ عبد الرحمن محمد، قمر أبو زيد قاسم، عبير صابرين المتولي العيسوي، نهى ضياء الدين إبراهيم، ناصر محمد رمضان).

وفاز في مسابقة نصف القرآن 3، وهم (أروى السيد محمود شرف، مريم عادل حامد علي، عبد الرحمن بسام محمد)، وفاز في مسابقة 10 أجزاء كلًا من (سارة ممدوح عبد الخالق، وأروى صلاح حسين علي).

وبالنسبة لحفظ 7 أجزاء القرآن، فاز كلًا من عبد الحليم محمود عبد الرحيم، محمد عشري محمد عبد الهادي، مازن إبراهيم نبيل.

وكان استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الشيخ السيد يوسف غيط مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، اليوم الأربعاء، للإعداد لتكريم حفظة القران الكريم، وقرر المحافظ تكريمهم في ذكرى ليلة القدر في احتفالية تقام بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، عقب صلاة التراويح، وسيجري التكريم بشهادات تقديرية ومكافأة مالية لتحفيزهم على الحفظ.

كما قرر المحافظ تكريم فريق العمل على المسابقة، لدورهم البارز ومجهوداتهم في مجال الدعوة، وهم الشيخ السيد يوسف السيد غيث مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والشيخ إبراهيم أحمد علي مدير الدعوة، والشيخ حسين محمود محمد، مدير شئون القرآن.