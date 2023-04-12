الكرملين: احتمال تمديد اتفاقية تصدير الحبوب ضئيل

صرح متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تمديد اتفاقية شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود "يبدو ضئيلا في الوضع الراهن".

وعزا بيسكوف في مؤتمر صحفي، ذلك إلى أن الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقية شحن الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الآن، بحسب وكالة الأناضول.

وتابع: "الجزء المتعلق بروسيا من الاتفاق لم يتم تنفيذه، ولا يمكن لأي اتفاق أن يقف على ساق واحدة بل يجب أن يقف على ساقين، وبهذا الصدد فإن إمكانية تمديد الاتفاق ضئيلة في الوضع الحالي".

وذكر متحدث الرئاسة الروسية أن بلاده تدرك المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لتفعيل الجزء المتعلق بروسيا من الاتفاقية.

وفي 22 يوليو 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.