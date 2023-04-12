المخابرات البريطانية: الروس يبنون 3 خطوط دفاعية وتوقعات بهجوم أوكراني على ميليتوبول

ذكرت بيانات استخباراتية لوزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء، أن روسيا انتهت من إقامة ثلاث مستويات من المناطق الدفاعية في حوالي 120 كم من منطقة زاباروجيا.

ووفقا لتحديث استخباراتي جديد نشرته الوزارة في صفحتها عبر تويتر: "خلال الأسابيع الأخيرة، واصلت روسيا تطوير خطوط دفاعية واسعة النطاق في منطقة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا، ومن المرجح أن تكون المنطقة من مسؤولية المجموعة الجنوبية للقوات الروسية".

وأكملت روسيا الآن بناء دفاعاتها المكونة من ثلاثة خطوط في منطقة زاباروجيا بجنوب أوكرانيا على بعد حوالي 120 كم في هذا القطاع، وتتكون المناطق من خط أمامي لمواقع القتال المتقدمة ، تليها منطقتان من دفاع أكثر تعقيدا لا ينفصلان تقريبا. وتقع كل منطقة على بعد حوالي 10-20 كيلومترا خلف خط المواجهة.

وتعتقد المخابرات البريطانية أن روسيا بذلت جهودا لتنفيذ الأعمال الدفاعية لاعتقادها أن أوكرانيا قد تشن هجوما في المستقبل ضد ميليتوبول، وذكر التقرير أن: "الدفاعات لديها القدرة على أن تكون عقبات هائلة، لكن فائدتها تعتمد بشكل كامل تقريبا على دعمها بعدد كافٍ من المدفعية والأفراد، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان قوات المجموعة الجنوبية للقوات الروسية حاليا حشد هذه الموارد".