تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات نهاية العام لسنوات النقل والشهادة الإعدادية

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أعلنت مديرية التربية والتعليم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2022-2023 وفقا للمواعيد التالية: سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 6 حتى 25 مايو.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضعاف السمع من 20 حتى 25 مايو، ومرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 17 مايو.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 6 حتى 21 مايو.

وأكد أشرف سلومة مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بجميع المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.