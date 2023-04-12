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تحدث سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلي، عن فوز ناديه ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله على الفوز بكأس مصر، لعبنا اربع أشواط وكان طبيعى نكون هاديين، المباراة كانت صعبة والفريقين اظهرا الاحترام الكبير لبعضهما البعض".

وتابع: "الجمهور كان فى ضهرنا حتى أخر دقيقة وكان دافع كبير للاعبين، جمهور الأهلى مختلف عن أى جمهور فى الدنيا وبيلفوا ورانا فى كل مكان".

وأضاف "الفوز بالكأس بداية جيدة لنا وأمامنا طموحات كبيرة والتحدى الأكبر لنا هو الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا والفوز بالدورى العام".

وأردف: "أتمنى الشفاء لعبد الله السعيد وأسامة جلال بعد اصابتهما في مباراة الأمس، ربنا يشفيهم".

واختتم سامي قمصان تصريحاته "الطموح حق مشروع لكل الفرق لكن الأهلى فرض شخصيته جيدا".