بريطانيا تفرض عقوبات على مستشاري أبراموفيتش وعثمانوف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مستشارين رئيسيين للمليارديرين الروسيين رومان أبراموفيتش وعليشار عثمانوف، واتهمتهما بمساعدة رجلي الأعمال المنتميين لطبقة النخبة الروسية على إخفاء أصولهما لتجنب العقوبات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي أحد أكبر الإجراءات ضد المستشارين، قالت المملكة المتحدة، إن قبرصيين ساعدا على إخفاء ثروة أبراموفيتش وعثمانوف كي لا يتم تجميد أصولهما، وذلك بنقل أموالهما إلى أفراد في عائلتيهما وصناديق استثمار بالخارج.

وأنشأ دميتريس إيونيديس صناديق استثمار "مشبوهة" بالخارج سمحت لأبراموفيتش بنقل 760 مليون جنيه استرليني (943 مليون دولار) من أصوله قبل أن يتم فرض عقوبات ضده عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبرايل 2022.

وأعلنت المملكة المتحدة أنه تم فرض عقوبات أيضا ضد كريستودولوس فاسيلياديس، محامي عثمانوف.