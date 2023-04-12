 ارتفاع صادرات باكستان من الملابس الرجالية إلى الصين بنسبة 36 % في أول شهرين من 2023 - بوابة الشروق
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ارتفاع صادرات باكستان من الملابس الرجالية إلى الصين بنسبة 36 % في أول شهرين من 2023

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 12:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 12:21 ص

ارتفعت صادرات باكستان من الملابس الرجالية إلى الصين بنسبة 36% في أول شهرين من عام 2023، وفقا للمستشار التجاري للسفارة الباكستانية في بكين غلام قادر.

وأرجع قادر هذا النمو إلى قدرات التصنيع القوية والجودة العالية للملابس الرجالية الباكستانية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس باكستان.

وتعتبر الصين شريكا تجاريا مهما لباكستان، وتقوم الشركات الصينية بشكل متزايد باستيراد الملابس من باكستان نظرا لأسعارها التنافسية.
وتجاوزت صادرات باكستان من الملابس الرجالية إلى الصين 36ر4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام مقارنة بـ 21ر3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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