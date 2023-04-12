الكشف عن ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

كشفت تقارير صحفية خارجية عن الملعب الذي سيستضيف مباراة السوبر المصري، مطلع الشهر القادم، بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي، الأهلي.

وأوضحت صحيفة البيان الإماراتية أن ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة يعد الأقرب لاحتضان مباراة كأس السوبر المصري الذي يجمع بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو المقبل بالعاصمة أبو ظبي.

وأضاف التقرير: "بنسبة كبيرة ستقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد، حيث كان هناك ملعبان مرشحان لاستضافة المباراة وبناءً على طرفي اللقاء".

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المُقرر أن تُقام مباراة الزمالك مع بطل كأس مصر على إستاد محمد بن زايد، حال فوز الأهلي على بيراميدز، فيما كانت ستُقام مباراة السوبر على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، حال فوز الأخير، على الأحمر.

ويلتقي الأهلي والزمالك مجدداً في الإمارات في كأس السوبر لموسم 2022-2021، وذلك بعد فوز الأبيض بلقب الدوري العام الموسم الماضي، وتتويج الأحمر ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

وتأتي استضافة أبو ظبي لكأس السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة السوبر مرتين على التوالي.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب السوبر المصري عن الموسم قبل الماضي، بعد الفوز على الزمالك في شهر أكتوبر الماضي بهدفين دون رد، بملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وسبق أن التقى الزمالك مع الأهلي في مباراة السوبر بملعب محمد بن زايد في الجزيرة مرتين من قبل، فاز فيهما الأبيض بركلات الترجيح.