رئيس جامعة الأقصر يشارك في جلسة الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في الجلسة الـ70 من جلسات المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمجلس الأعلى للجامعات.



عقدت الجلسة في قاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وناقشت عدة محاور تتعلق بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودور الجامعات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



كما ناقشت الجلسة إنجازات وأعمال الجامعات المختلفة فى ذات القطاع، وما تم الانتهاء منه بشأن مسابقة (أفضل جامعة صديقة للبيئة)، حيث تم الانتهاء من إرسال الملفات المشاركة في المسابقة، وجاري حاليا فحصها؛ لتحديد أفضل 6 جامعات.





