 رئيس جامعة الأقصر يشارك في جلسة الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أبريل 2023 9:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

رئيس جامعة الأقصر يشارك في جلسة الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:11 ص
شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في الجلسة الـ70 من جلسات المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمجلس الأعلى للجامعات.

عقدت الجلسة في قاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وناقشت عدة محاور تتعلق بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودور الجامعات المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما ناقشت الجلسة إنجازات وأعمال الجامعات المختلفة فى ذات القطاع، وما تم الانتهاء منه بشأن مسابقة (أفضل جامعة صديقة للبيئة)، حيث تم الانتهاء من إرسال الملفات المشاركة في المسابقة، وجاري حاليا فحصها؛ لتحديد أفضل 6 جامعات.


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك